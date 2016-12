Pagani Huayra BC, hypercar da favola

Una meraviglia accoglie i visitatori del Salone di Ginevra 2016 , e le stimmate non potevano che essere emiliane: la Pagani Huayra BC . La più leggera, la più aerodinamica, la più avanzata tecnologicamente di tutte le Pagani finora prodotte, che nel nome Huayra celebra un vento delle Ande e nella sigla BC rende omaggio a Benny Caiola , primo cliente e ispiratore per anni delle splendide creazioni di Horacio Pagani.

Per la Huayra BC Mercedes AMG ha sviluppato appositamente un motore 12 cilindri biturbo da 750 CV, con una coppia di 1.000 Nm a 4.000 giri al minuto. Un motore modernissimo, Euro 6, leggero come più leggero del 40% è il cambio automatico a 7 rapporti Xtrac rispetto a un più classico doppia frizione. Standard il controllo attivo del differenziale, che ottimizza la trazione in tutte le condizioni di guida e a qualsiasi livello di performance. Che vuol dir tutto per una hypercar che può raggiungere con facilità i 350 km/h. Pagani Huayra BC si avvale di impianto frenante Brembo e di pneumatici Pirelli P Zero Corsa di misura 255/30ZR20 allʼavantreno e maestosi 355/25ZR21 al retrotreno. LʼESP Bosch è calibrato in base a tre modalità d'uso: Comfort, Sport e Track.