22 ottobre 2015 Padova capitale delle auto e moto storiche In vendita oltre 4 mila veicoli storici

Padova diventa in questi giorni la capitale mondiale delle auto e motociclette storiche. Apre infatti oggi e chiuderà domenica 25 ottobre la 32° edizione di Auto e Moto dʼEpoca, molto più di un salone, col record di presenze di 17 Case auto, ma una grande fiera dove più di 4 mila veicoli storici certificati saranno disponibili per gli occhi degli appassionati, e per i munifici portafogli dei collezionisti più facoltosi.

Una rassegna che Padova ha visto crescere di anno in anno. Gli spazi espositivi della Fiera patavina sono aumentati di 2 mila metri quadrati, e rispetto allʼanno scorso ci sono oltre 300 espositori, il 25% in più. Mai come questʼanno si sono viste tante Ferrari e Porsche dʼepoca tutte insieme allo stesso evento. Non ci sono solo supercar ovviamente, ma anche macchine che hanno cementato la storia industriale del nostro Paese, come Autobianchi che festeggia questʼanno i 60 anni dalla fondazione, e al tempo stesso i 30 anni della Y10, che nacque sotto quel marchio per poi passare a Lancia con i modelli successivi. E ancora Abarth, Alfa Romeo ‒ in rigoroso ordine alfabetico ‒ Bentley, Bmw, Citroen e DS, la giovane Infiniti, Jaguar e Land Rover, Maserati, Mercedes, McLaren, Pagani, Peugeot, Tesla e Volvo.