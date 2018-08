Opel rilancia la sportività GSi sulla Corsa

La nuova Opel Corsa GSi monta il motore 1.4 turbo da 150 CV e 220 Nm di coppia, cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce con rapporti particolarmente corti, per produrre spunti eccellenti in seconda e terza marcia. Per passare da 0 a 100 orari servono alla compatta tedesca di segmento B 8,9 secondi e la velocità massima omologata è di 207 km/h. Sui cerchi in lega da 18 pollici possono essere montati, a richiesta, pneumatici sportivi 215/40 ZR18. Il look sportivo è ben espresso dalle grandi prese d’aria, dal cofano scolpito, dalla grande griglia a nido dʼape e dallo spoiler posteriore che aumenta la deportanza, mentre lo scarico cromato sportivo è inserito nel diffusore posteriore in tinta di carrozzeria.