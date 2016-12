Opel presenta il “figlio” Karl

08:00 - Unʼassoluta novità annuncia il 2015 di Opel. Arriva Karl, nuova piccola della gamma e terzo modello di utilitaria tra i segmenti cittadini A e B, segno di una vitalità che in casa Opel fa rima con praticità e versatilità. Rispetto alla Adam, lʼinedita Karl si caratterizza per le 5 porte e lʼabitabilità per 5 persone, ma le dimensioni sono chiaramente più compatte (è lunga 3,68 metri) e meno slanciate della Corsa, anche questa attesa alla nuova generazione.

La nuova city car deve il suo nome al figlio di Adam Opel, fondatore questʼultimo dell’azienda tedesca controllata da General Motors fin dal 1931. E proprio come un “figlio” la vettura è giovane e simpatica, con un frontale che esprime il “sorriso” di Opel grazie alla barra cromata su cui poggia l’emblema della Casa e ai proiettori anteriori sovradimensionati, che ne accentuano l’aspetto vivace. La fiancata denota tre linee precise e affilate, che sottolineano il carattere dinamico della baby tedesca. Nellʼampia gamma motori di Opel Karl spicca il nuovo 3 cilindri benzina 1.0 Ecotec da 75 CV, estremamente fluido ed efficiente, cui è abbinato un cambio manuale a 5 marce di nuova concezione.

Davvero fantastica è la dotazione dellʼauto, a livelli nettamente superiori alla categoria di appartenenza. Opel Karl ha l’ESP con il controllo della trazione, l’ABS con la ripartizione elettronica della forza frenante e lʼaiuto alle partenze in salita Hill Start Assist, fino allʼallarme per il superamento di corsia (Lane Departure Warning). Pratica e comoda è la funzione City che riduce la resistenza dello sterzo tramite un pulsante, e non da meno sono il Park Assist e il limitatore di velocità. I fari antinebbia assicurano un’illuminazione migliore e possono essere integrati con la funzione “cornering” che rende più sicure le manovre di svolta. Il tutto a un prezzo base che sarà fissato sotto i 10 mila euro.