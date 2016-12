Opel, Parigi e il gatto di Lagerfeld

09:00 - La nuova Opel Corsa e un “gattone” soffice come un peluche posano per Karl Lagerfeld. Basta modelle accanto alle auto in esposizione, qui a Parigi capitale della moda ce ne sono a bizzeffe, ma il grande stilista considera il binomio auto/donna ormai “noioso”. La stessa Corsa in 32 anni è stata accompagnata da tante top model e così Lagerfeld ha detto basta! Meglio Choupette, il suo morbidissimo gatto birmano, come testimonial d’eccezione della best-seller tedesca.

La quinta generazione di Opel Corsa arriva dopo 12 milioni di unità vendute dalle quattro precedenti. È più lunga ed elegante rispetto all’attuale modello (supera i 4 metri), ed è ricca di contenuti comfort e di sicurezza. Nuovo è anche il motore 3 cilindri 1.0 Ecotec, un turbo benzina a iniezione diretta che rispetta lo standard Euro 6 ed è brillantissimo. È declinato in due livelli di potenza, 90 e 115 CV, e soprattutto diventa il migliore nella categoria per i bassi livelli di rumore, vibrazioni e ruvidità. La gamma motori della nuova Corsa contempla anche i due aspirati a benzina 1.2 da 70 CV e 1.4 da 90 CV, sempre Euro 6. Classica l’offerta diesel, ma i due 1.3 CDTI turbodiesel da 75 e da 95 CV sono affidabili, efficienti e dinamici. La versione 95 CV abbatte i consumi nel ciclo misto a 3,2 litri di gasolio per 100 km, con emissioni di CO2 di 85 g/km.

Molte le novità per gli interni, che propongono lo schermo touch screen a colori da 7 pollici con sistema multimediale IntelliLink (a richiesta). È compatibile con i dispositivi Apple e Android ed è dotato di Bluetooth e comandi vocali. Tra le funzioni di sicurezza citiamo i fari anteriori bi-xeno con luci a LED per la guida diurna e funzione Cornering Light. La nuova Corsa dispone pure dell’assistente al parcheggio Advanced Park Assist e del sistema di avviso per l’angolo cieco laterale (Side Blind Spot Alert), la cui portata di tre metri permette di rilevare veicoli presenti nell’angolo che il guidatore non può vedere, merito di un LED che si illumina sul relativo specchietto retrovisore esterno. Infine c’è l’Opel Eye a richiesta, la telecamera che legge i segnali stradali in lontananza e li proietta sullo schermo.