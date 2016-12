Opel Mokka X, il Suv si fa cattivo!

Una X che non è unʼincognita. Opel Mokka X si presenta come un restyling profondo del Suv dʼaccesso alla gamma Opel, con tanti nuovi contenuti estetici che gli fanno assumere un aspetto più aggressivo e dinamico. Notevole però è soprattutto lʼupgrade tecnico. Dopo oltre mezzo milione di modelli venduti in 4 anni, Opel Mokka X sarà uno dei modelli più attesi del prossimo Salone di Ginevra (dal 3 al 13 marzo).