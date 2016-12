Opel Mokka b-Color, stile e contenuti

09:30 - La gamma Opel Mokka si arricchisce della nuova versione b-Color. Una proposta di stile per rafforzare la personalità del Suv compatto tedesco, poiché lʼelegante tetto nero spicca nel contrasto con la carrozzeria, disponibile nei 5 colori Summit White, Magma Red, Sovereign Silver, Knit Blue e Asteroid Grey. Punto di partenza di Opel Mokka b-Color è lʼequipaggiamento Cosmo (già top di gamma), arricchito dei cerchi in lega da 18 pollici di colore nero lucido e dalle barre sul tetto antracite.

Tra i best-seller dʼEuropa nella categoria, Mokka ha conquistato il mercato per la ricca dotazione di serie, inconsueta per il semento B-Suv. Lʼallestimento Cosmo vanta i fari anteriori adattativi in curva, i sedili ergonomici e il portabiciclette integrato FlexFix di seconda generazione. La dotazione di sicurezza comprende il Controllo elettronico di stabilità ESP Plus con controllo di trazione, l’assistenza alla partenza in salita e alla marcia in discesa, ma anche la telecamera anteriore Opel Eye che riconosce la segnaletica stradale e lʼavviso di superamento della linea di carreggiata. Per il comfort è da citare il climatizzatore bizona e gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Opel Mokka b-Color è disponibile a listino in 4 motorizzazioni: 1.6 benzina da 115 CV, 1.4 turbo benzina da 140 CV (anche 4x4), 1.4 Gpl turbo e 1.6 CDTI a gasolio da 136 CV. I prezzi partono da 23.200 euro, soltanto 350 Euro in più rispetto alla versione Cosmo.