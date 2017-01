16 dicembre 2016 09:20 Opel lancia lʼelettrica Ampera-e in Europa Norvegia primo Paese ad accoglierla

Non sorprendetevi se, andando in Francia o Germania, Svizzera o Olanda, vediate su strada una Opel compatta a 5 porte dal look dinamico e futurista. In Italia per il momento non la vedremo. È una Ampera-e, la nuova generazione dellʼauto al 100% elettrica di Opel, che debutta ufficialmente sui mercati europei. Partendo dalla Norvegia, il Paese dovʼè più forte lʼalimentazione elettrica.

La seconda generazione di Opel Ampera-e cambia radicalmente il look. Prima era una berlina a 4 porte, ora una versatile e compatta due volumi a 5 porte. Ancor più sostanziale è però il cambiamento tecnico che porta lʼelettrica tedesca a percorrere fino a 500 chilometri con le batterie cariche! E questo colma il gap con buona parte delle auto convenzionali in circolazione, quelle con motori termici a benzina o gasolio, rispetto alle quali però assicura emissioni nocive prossime allo zero. La nuova Ampera-e vanta anche una funzione di ricarica rapida che le permette, in 30 minuti, di assicurare la marcia per altri 150 chilometri.