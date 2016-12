Opel Karl e le stelle Cadillac e Corvette

09:25 - La galassia General Motors contiene molti mondi al suo interno e al Salone di Ginevra 2015 ce ne dà un saggio. Cʼè il marchio generalista Opel ‒ solidità tedesca e copertura del mercato a 360 gradi ‒ e ci sono le prestigiose sports car americane: Cadillac presenta le nuove versioni V della ATS berlina e coupé e della grande berlina CTS, Chevrolet la versione europea della Corvette Z06, finalmente al debutto in Europa.

Ma partiamo da Opel, che dopo aver lanciato la quinta generazione di Corsa, rafforza la gamma di cittadine con la inedita Karl. Si tratta di una compatta 5 porte e 5 posti di 3,68 metri, molto versatile e quindi differente dallaʼaltra piccola Adam (una curiosità, nella storia dellʼazienda tedesca Karl era il figlio del fondatore Adam Opel). Tra le qualità della nuova baby Opel va inscritto il motore 3 cilindri 1.0 Ecotec benzina da 75 CV, costruito interamente in alluminio e super-efficiente: con il pacchetto ecoFlex i consumi scendono a 4,3 litri per 100 km nel ciclo misto, e le emissioni di CO2 a soli 99 g/km. Opel Karl sarà lanciata tra poche settimane al prezzo base di 9.900 euro.

Altra proposta ginevrina è la rinnovata Corsa OPC, la versione più sportiva della gamma coi suoi 207 CV scaricati dal 1.6 turbo benzina. A trazione anteriore e con cambio a 6 marce, la nuova Corsa OPC è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi, raggiungendo una velocità di punta di 230 orari. Interessante è poi il lancio dei servizi di infomobilità Opel OnStar, che permette la connessione wi-fi allʼinterno della vettura e servizi di sicurezza supplementari, come la chiamata dʼemergenza automatica e lʼapertura istantanea di OnStar allʼattivazione dellʼairbag. Il servizio arriverà entro lʼestate in Europa, ma in Nord America e Cina sono già 7 milioni i clienti dei servizi GM OnStar.

Cadillac ATS-V ‒ berlina e coupé ‒ monta il nuovo motore V6 3.6 biturbo benzina da 460 CV, capace di unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi! Pinze freni Brembo e sedili Recaro marcano la sportività delle ATS-V. Ancora più folgorante è il motore V8 6.2 turbo da 650 CV della CTS-V, la Cadillac più potente mai realizzata nei 112 anni di storia del marchio. La coppia supera gli 850 Nm e lo scatto sullo 0-100 richiede meno di 4 secondi, per una velocità massima di 320 km/h. Soluzione intelligente della CTS-V è il sistema di disattivazione dei cilindri alle basse andature. Lo stesso motore, ma con 659 CV, montato sulla Chevrolet Corvette Z06, cui va la palma di più ammirata del gruppo GM a Ginevra. La nuova serie della leggenda a stelle e strisce arriva in Europa, i prezzi partono da 99.500 Euro per la coupé e da 104.500 Euro per la cabrio.