Opel Insignia, quando il business incontra lo sport

Non solo, ma anche la versatile station wagon Sport Tourer cambia fisionomia, e allʼorizzonte (Salone di Francoforte di settembre) cʼè già la versione offroad Country Tourer. Insomma, tanta carne al fuoco per chi segue le sorti del brand Opel, il cui successo è profondo in ogni angolo dʼEuropa, tanto da aver conquistato più di un milione di clienti in circa 10 anni. Il primo intervento sullʼammiraglia Opel riguarda però, in concreto, il peso: la vettura perde 175 chili rispetto a prima e questo migliora lʼefficienza di performance e consumi. Gli interventi sullo stile modificano lʼaerodinamicità, poiché la carrozzeria è più bassa di tre centimetri e le carreggiate sono più larghe di uno, per un Cx di 0,26 da auto sportiva.