Opel GT Concept, bentornata coupé

Spazio a Ginevra anche per nuova Astra wagon. Lunga più di 4,7 metri e con contenuti da prima della classe, la vettura sorprende per la carica di dinamicità della sua figura, con la linea del tetto arcuata e sportiva, pur in unʼimmagine di robustezza e solidità. Più leggera di 190 kg rispetto allʼattuale generazione, la nuova Astra Sports Tourer è un concentrato di tecnologie, con dotazioni finora riservate ai segmenti di fascia alta. Basti pensare ai fari IntelliLux LED, che sulle strade extraurbane accendono in automatico gli abbaglianti, o alla telecamera che legge i segnali stradali in lontananza e li riproduce sul display di bordo.