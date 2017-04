Opel Crossland X, la novità assoluta

Il segmento medio fa gola da sempre a Opel. La Astra è da decenni una delle auto best-seller dʼEuropa e il Suv Mokka è uno dei maggiori successi degli ultimi anni (100 mila modelli venduti in Italia). La versione più sportiva e muscolosa di Mokka porta le stimmate della lettera X, e così al suo esordio la Crossland si presenta già con le stesse credenziali. Ecco allora che Opel opta subito per la versione Crossland X, col suo grande bagagliaio, la praticità dei pacchetti “Flex” (per trasportare bagagli, biciclette, ecc,) e in più la tecnologia Opel Onstar per essere sempre connessi (compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto) e assistiti 24 ore su 24 in caso di necessità.