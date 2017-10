Opel Crossland X, arriva la versione a Gpl

Il serbatoio da 36 litri per il gas di petrolio liquefatto si trova nell’alloggiamento della ruota di scorta, per cui non riduce lo spazio allʼinterno dell’abitacolo. Sulla plancia cʼè un Led che mostra quando lʼauto viaggia a gpl e si spegne non appena si passa alla benzina. Nuovo Opel Crossland X offre tanti sistemi di assistenza alla guida, dai fari anteriori full-LED al parabrezza intelligente Head Up display, dalla telecamera posteriore panoramica con visione a 180 gradi allʼalert contro i colpi di sonno. La versione Gpl Tech è ordinabile in Italia in versione Edition al prezzo di 19.950 Euro e in quello Innovation a 21.450 Euro.