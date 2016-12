Opel Corsa, ecco la quinta generazione

08:00 - Arriverà a dicembre la quinta generazione della Opel Corsa, una delle indiscusse best-seller dʼEuropa: 12 milioni di esemplari venduti soltanto nel Vecchio Continente. Quando debuttò, nel lontano 1982, aveva il non facile compito di sostituire la Kadett, rivoluzionando la categoria con i suoi due volumi compatti, racchiusi in 3,62 metri, che fagocitarono la stessa Corsa berlina (la ricordate?) che più della due volumi doveva convincere gli affezionati della Kadett.

Cresciuta nel corso degli anni e sempre più ricca negli equipaggiamenti, la nuova Opel Corsa supera i 4 metri di lunghezza e rafforza il primato nel segmento B per la spaziosità degli interni. Proposta come sempre a 3 e 5 porte, la nuova Corsa ha un telaio completamente nuovo, dove non cʼè un componente che sia stato ereditato dal modello attuale. Il baricentro è stato ribassato di 5 millimetri, il sottotelaio è più rigido e le sospensioni posteriori hanno una differente taratura. Nuovo è anche lo sterzo, con il sistema di servoassistenza elettrica variabile in funzione della velocità, e che integra la funzione City, che permette di “alleggerire” il volante alle basse velocità. Di serie anche lʼassistente alla partenza in salita Hill Start Assist, come pure il parabrezza riscaldabile.

I contenuti sono davvero eccezionali per il segmento B. La nuova Corsa vanta il sistema multimediale IntelliLink con schermo touch screen a colori da 7 pollici, e cʼè poi la telecamera anteriore Opel Eye che riconosce i segnali stradali in lontananza e li visualizza sul monitor di bordo, cʼè la retrocamera di parcheggio con l'assistenza alle manovre, l'indicatore della distanza di sicurezza e lʼalert che preallarma quando ravvsa il rischio di incidente. Rinnovata anche la gamma motori, interamente Euro 6, che comprende il noto 1.2 benzina da 70 CV e il nuovo 3 cilindri 1.0 turbo benzina da 90 CV, mentre a gasolio ci saranno i due nuovi 1.3 CDTI da 75 e 95 CV. Tra le chicche, i fari anteriori bixeno con funzione adattativa e le luci a LED per la marcia diurna, il tetto panoramico e l’esclusivo portabiciclette FlexFix. I prezzi della nuova Corsa partono da 12.100 euro.