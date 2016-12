Opel Cascada, bella e razionale

Un motore che è in grado di erogare 400 Nm di coppia massima a regimi bassissimi. Dato che consentono alla cabrio di accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di 10 secondi, raggiungendo la velocità massima di 218 km/h. Il cambio è manuale a 6 marce e i consumi medi sui 100 km si limitano a 4,9 litri di gasolio. Una vettura da godere tutto lʼanno, poiché la capote soft top si apre in soli 17 secondi e anche quando l'auto è in movimento, fino a una velocità di 50 km/h. Opel propone su Cascada anche i servizi OnStar e dal prossimo inverno la connessione 4G LTE, che trasformano lʼabitacolo della cabrio in un potente hotspot Wi-Fi per collegare fino a sette device. Opel Cascada col nuovo motore 2.0 CDTI è disponibile a partire da 34.550 Euro.