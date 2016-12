Opel Astra, operazione leggerezza

Più leggera di 200 chili! E per questo anche più efficiente nei consumi e nelle emissioni. La nuova generazione di Opel Astra è uno dei modelli più attesi del prossimo Salone di Francoforte (si apre il 17 settembre), perché oltre a perdere peso perde qualche centimetro in lunghezza: ora si slancia per 4,37 metri, 5 centimetri meno del modello attuale. Ma non perde in spaziosità interna. È uno dei segreti di produzione della compatta Opel, i cui motori sono ora realizzati in alluminio.