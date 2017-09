Opel Astra, in arrivo la versione ecoM

Opel presenta al Salone di Francoforte (apertura al pubblico il 14 settembre) la nuova Astra ecoM, versione a metano della best-seller tedesca. È proposta sia in carrozzeria 5 porte che station wagon. Con motore 1.4 da 110 CV e la doppia alimentazione a benzina e metano (o biogas in alcuni mercati), questa variante promette di conquistare nuovi clienti, anche per la diffusione del gas in mercati quali quello italiano.