31 luglio 2018 08:25 Opel Astra, il doppio turbo diesel per la massima efficienza A listino la 1.6 BiTurbo Diesel 150 CV

Opel ha lanciato a listino la nuova versione di Astra, la 1.6 BiTurbo Diesel da 150 CV. Proposta sia per la berlina che per la wagon Sports Tourer, la nuova motorizzazione si distingue per fluidità e prestazioni, merito del doppio turbocompressore sequenziale che eroga una coppia elevata a qualunque regime.

Il grande merito di questa versione sta però nellʼunione tra performance ed efficienza, poiché la Astra 1.6 BiTurbo Diesel dispone della tecnologia SCR che, grazie alla soluzione AdBlue, riduce drasticamente le emissioni, in particolare quelle di ossidi di azoto (NOx). Una motorizzazione che così rispetta lo standard sulle emissioni Euro 6d-TEMP. Bassi i consumi, nel ciclo misto appena 5 litri di gasolio per 100 km, la Sports Tourer appena un poʼ di più: 5,2 litri. Lʼefficienza è top per la categoria. Il futuro di Opel però guarda allʼalimentazione elettrica: entro il 2020 saranno lanciati 4 modelli a trazione elettrica, tra cui Corsa, mentre il Suv Grandland X sarà il primo ibrido plug-in della Casa tedesca.