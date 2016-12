Opel Astra BiTurbo, potenza ed efficienza

Le stelle stanno a guardare. Nel senso di un titolo della stampa tedesca a proposito della nuova Opel Astra BiTurbo diesel 5 porte , che in un confronto con le pari categorie di brand premium ‒ Mercedes Classe A 220d e BMW 118d ‒ vince per la sua carica di sportività. Ora questa versione pepata della compatta Opel arriva in Italia.

Non è soltanto una questione di potenza e prestazioni, perché Opel da tempo vara versioni sportive di rango (vedi la gamma OPC), ma anche di efficienza da record. Il motore 1.6 BiTurbo CDTI si avvale di due turbocompressori e sviluppa 160 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima a partire da soli 1.500 giri al minuto. Le prestazioni sono rilevanti per il segmento C di riferimento: accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi, ripresa da 80 a 120 orari in 7,5 secondi e velocità di punta di 220 km/h, ma a questi valori aggiunge un consumo di appena 4 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo combinato. Le stesse emissioni sono al livello più basso di categoria, quelle di CO2 superano a malapena la soglia dei 100 grammi al chilometro.