Opel Adam S, che peperina!

10:00 - Una city car tutto pepe. Lʼabbiamo già vista nella versione Rock ‒ ribelle e anticonformista ‒ e a breve la scopriremo in quella sportiva S da 150 CV. A rivelare tutti questi caratteri è Opel Adam, la piccola utilitaria di 3,7 metri dalle forme curvilinee ma robuste. La nuova Opel Adam S è la versione più potente della gamma, capace di raggiungere i 210 km/h di velocità, ed è pronta a esordire sui mercati di tutta Europa.

Distintiva fin dal look, la Adam S si caratterizza per la livrea speciale di taglio sportivo. Basti guardare lo spoiler anteriore, le modanature laterali sottoporta, lʼampio paraurti posteriore sagomato con lo scarico visibile e grintoso, l’originale spoiler posteriore sul tetto. La piccola “terribile” Opel adotta le luci a LED per la marcia diurna, con un motivo “a forma di ala” che viene ripetuto anche nei gruppi ottici posteriori. Dieci i colori di carrozzeria. Questa versione S arriva su strada al termine di una stagione rally di grandi successi, che ha visto la Adam primeggiare nella categoria R2 dei campionati rally nazionali di Germania, Francia e Spagna.

Il motore è il 4 cilindri turbo benzina di soli 1.400 cc, capace di sviluppare 150 CV di potenza, più di 100 CV per litro di cilindrata. La piccola tedesca è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e la ripresa in quinta marcia da 80 a 120 orari avviene in 7,9 secondi. Il tutto con un moderno motore turbo Euro 6, con Start/Stop di serie. La nuova Opel Adam S ha telaio e sterzo dʼimpronta sportiva ed è dotata di ESP e dei sistemi di sicurezza Side Blind Spot Alert per vedere gli angoli ciechi e il Park Assist avanzato per facilitare le manovre di retromarcia.