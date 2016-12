Opel Adam Rocks, spirito giovane

09:00 - Distinguersi. Nel look, ma anche nelle dotazioni e per la qualità di marcia. Arriva con quest’obiettivo sulle strade europee la Opel Adam Rocks, la versione più dinamica e giovanile della city car tedesca, per la cui presentazione Opel ha scelto l’insolita location di Riga, capitale della Lettonia. La Adam Rocks è una “pocket crossover”, lunga appena 3,75 metri e con carrozzeria 3 porte, che svela un look originale e offroad, e che affascina anche per l’elegante tetto apribile, che in appena 5 secondi si apre e si chiude automaticamente, anche in movimento.

I rinforzi di carrozzeria color antracite hanno sia funzione estetica che realmente protettiva, ma i dettagli argento e cromati sono tanti sulla carrozzeria. Definire la Adam Rocks una utilitaria è senza dubbio riduttivo, perché l’auto è zeppa di contenuti e ha uno stile senza pari: su tutti spicca il sistema di infotainment IntelliLink, che integra le funzioni degli smartphone, sia Apple che Android. Evoluta anche la gamma motori, con il nuovo 3 cilindri 1.0 Ecotec a iniezione diretta di benzina e sovralimentazione turbo, le cui due versioni erogano 95 e 115 CV. In gamma anche due benzina aspirati da 75 e 100 CV. In Germania l’auto è già in vendita – prezzi che partono da 16 mila euro – ma presto la vedremo anche sulle nostre strade.