Nuovo Vitara, Suzuki “presta” S-Cross

08:30 - Compra il nuovo Vitara e, in attesa della consegna prevista a primavera, Suzuki ti mette a disposizione una S-Cross nuova di zecca. Promozione decisamente inusuale, e vantaggiosa, quella pensata da Suzuki per il lancio della quarta generazione del Suv, atteso in Italia ad aprile ma già disponibile in una serie limitata “Web Black Edition” super accessoriata e con motore 1.6 diesel common rail da 120 CV. Lʼaltro propulsore della gamma è a benzina, anche questo un 1.6 da 120 CV.

Compatto e 5 porte, il nuovo Suzuki Vitara si fa notare per una scelta di stile originale, che inverte la tendenza in atto nellʼindustria automobilistica: è più piccolo del precedente modello. Con la sua lunghezza ridotta a 4,175 metri, diventa più agile e maneggevole. Perde il nome “Grand” ma acquista una personalità più cittadina, sebbene lʼaltezza da terra di 18,5 cm non ne sminuisce le doti all-terrain tipiche dei Suv Suzuki. In effetti anche la quarta generazione di Vitara si conferma 4x4 sincero e dispone dellʼesclusiva trazione AllGrip che permette di superare angoli di attacco e uscita di, rispettivamente, 18 e 28 gradi. Di serie sono poi i controlli elettronici di stabilità ESP e trazione TCS.

La Web Black Edition è proposta con un equipaggiamento di alta gamma, che comprende il tetto panoramico Star View e il kit di 4 pneumatici invernali con ruote da 17 pollici. Il look esterno svela le frecce integrate nei retrovisori esterni, i fari anabbaglianti e le luci diurne a Led, mentre per la sicurezza spiccano i 7 airbag e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, più la retrocamera con misuratore della distanza. Gli interni e il volante sono rivestiti in pelle, i sedili anteriori sono riscaldabili e la dotazione comfort include i 4 alzacristalli elettrici e il climatizzatore automatico. Di serie anche il sistema multimediale MirrorLink con navigatore gps incluso. Il tutto a 28.000 euro. E con la S-Cross come auto di cortesia in attesa della consegna di Vitara, allʼinsegna del motto “Chi prima arriva, meglio alloggia”. Lʼiniziativa è valida fino al 15 febbraio.