1 giugno 2015 Nuovo Ford Ranger, che forza! Dotazioni degne di una grande berlina

I pick-up non sono più soltanto un veicolo da lavoro, ma la loro immagine sta acquisendo unʼidentità più forte, che li considera sempre più veicoli alternativi alle tradizionali e noiose compatte. Il merito va a modelli come Ford Ranger, che ha dotazioni di comfort e di sicurezza simili a quella di una berlina e per robustezza e versatilità non è inferiore a un Suv di buona stazza. Ecco perché Ford ha deciso di investire ancora nel suo pick-up, creando la versione 2016 che arriverà in qualcosa come 180 Paesi del mondo!

Nuovo Ford Ranger, che forza! 1 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger 2 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger 3 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger 4 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger 5 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger 6 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger 7 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger 8 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger 9 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Ranger, che forza! Il segmento dei pick-up cresce, anche per merito di veicoli di qualità come Ford Ranger leggi dopo slideshow

Nuovo Ford Ranger non è dunque un semplice pick-up. Ha spiccate qualità offroad, merito della trazione 4x4 disponibile su alcune versioni, che gli consente di guardare corsi dʼacqua alti 80 cm e superare pendenze di 28 gradi. La sua capacità di trainare rimorchi sale fino a 3.500 kg, aggiuntivi rispetto al capiente cassone proprio di questa carrozzeria. Insomma, un compagno affidabile in ogni situazione della vita lavorativa e privata. Il pick-up Ford si fa vanto, poi, di unʼottima abitabilità interna, ma la ciliegina sulla torta sono le 5 stelle EuroNCAP per sicurezza, primo pick up a ottenere una valutazione del genere.