22 marzo 2016 08:30 Nuovo Ford Kuga allʼinsegna dellʼhi-tech Il Suv medio cambia volto e contenuti

Ford lancerà questʼanno nuovo Kuga, il Suv che dallʼesordio nel 2008 a oggi non ha mai dato cenni di calo nelle preferenze degli automobilisti. Anzi nel 2015 ha battuto il suo record di vendite in Gran Bretagna e si presenta così, in ottima forma, al debutto della seconda generazione. Al vertice della gamma avrà anche una versione Vignale che sarà il nuovo punto di riferimento dellʼofferta premium Ford.

Nuovo Ford Kuga allʼinsegna dellʼhi-tech 1 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuovo Ford Kuga allʼinsegna dellʼhi-tech Prima che a Ginevra, Ford ha presentato Kuga II generazione al Salone della tecnologia di Barcellona

Abbiamo scoperto il nuovo Ford Kuga al Salone della tecnologia di Barcellona e poi a quello auto di Ginevra, perché è proprio lʼaspetto hi-tech quello che sorprende più del Suv medio Ford. Il modello è anche il primo di Ford col sistema multimediale Sync 3, che si avvale di un nuovo display da 8 pollici, più veloce e reattivo, e implementa comandi vocali in grado di riconoscere forme di linguaggio ancora più naturali, tanto da rispondere a richieste come "Ho voglia di un caffè”, "Devo fare rifornimento” o "Trova un parcheggio" per ottenere subito le risposte necessarie. Pressoché totale ormai lʼintegrazione con gli smartphone Apple CarPlay e AndroidAuto, e lʼabitacolo di Ford Kuga si rivela un vero ambiente wi-fi dove poter fare tutto quello che si farebbe a casa o in un ufficio.

La seconda generazione del Suv medio (al top di gamma cʼè ora Edge) cambia anche nel look: il frontale ha una calandra di maggior personalità, ricorda quella di Edge, e i fari adattivi sono dotati di luci diurne a LED. Debuttano due nuove tonalità di carrozzeria Mimetic Green e Copper Pulse Red, mentre allʼinterno i designer Ford hanno lavorato in direzione del maggior comfort ed ergonomia. La gamma motori include il nuovo 1.5 TDCi da 120 CV, che sostituisce il 2.0 TDCi di pari potenza. I cambi sono manuale o automatico Powershift, e sulle versioni top di gamma cʼè la trazione integrale intelligente Ford. Tra le dotazioni di nuova Kuga: il sistema di parcheggio semiautomatico e la frenata automatica in città (Active City Stop).