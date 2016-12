Nuova Seat Ibiza, sempre connessa

Sempre giovane, sempre scintillante, sempre vivace. A dispetto dei 30 anni di onorata carriera e degli oltre 5 milioni di modelli venduti. È Seat Ibiza, di cui arriva in questi giorni la nuova serie . Se il look cambia poco i propri connotati esterni ‒ nuovi proiettori con luci diurne a LED, cerchi da 16 e 17 pollici di nuovo disegno ‒ molte sorprese ci sono nella gamma motori, ora tutta Euro 6 , e negli equipaggiamenti interni.

La sorpresa forse più importante per i tanti fan della best-seller spagnola è il nuovo sistema di connettività e infotainment Seat Full Link. Per unʼauto giovane come Ibiza avere un buon sistema multimediale interno è una necessità quasi obbligata: Seat Full Link include il sistema Mirror Link che integra gli smartphone Android Auto e Apple CarPlay, permettendo di usare in tutta sicurezza le funzioni dei cellulari a bordo della vettura. Per il resto, gli interni sono stati ridisegnati e ottimizzano ulteriormente l'estetica e la funzionalità. Più ricco il bagaglio di contenuti di sicurezza, che comprende ora il dispositivo di riconoscimento della stanchezza del guidatore e il brevetto Volkswagen di frenata anti collisione multipla.