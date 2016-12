Nuova RS, lʼapoteosi della Ford Focus

08:30 - Una vera supercar, per performance e innovazione tecnologica, celata sotto le spoglie tradizionali di una berlina 5 porte. È la nuova Ford Focus RS, formidabile sportiva da 320 CV a trazione integrale, col motore della Mustang e, per consentirle le massime prestazioni, il radiatore più grande che Ford abbia mai montato su una Focus. Ma già dal look la nuova Focus RS dà unʼidea delle sue potenzialità: grandi prese dʼaria anteriori, lʼestrattore posteriore con il doppio scarico e lʼalettone sul lunotto.

Alla terza generazione, la Focus RS (sta per Racing Sport) è stata sviluppata dal giovane team Ford Performance, che ha abbandonato il “vecchio” motore 5 cilindri per un più moderno ed efficiente 4 cilindri di soli 2.300 cc con sovralimentazione turbo e cambio manuale a 6 marce con rapporti particolarmente corti. Il motore della nuova Mustang, come detto, capace di sviluppare la potenza di 320 CV e di abbinarsi al sofisticato sistema di trazione integrale con ripartizione attiva della coppia sullʼasse posteriore. Significa che la trazione è ripartita non soltanto tra avantreno e retrotreno, ma anche tra le due ruote posteriori grazie a due frizioni a controllo elettronico. I cerchi standard da 19 pollici accolgono pneumatici Michelin Pilot Super Sport di misura 235/35. Lʼimpronta sportiva della nuova Focus RS è evidente anche allʼinterno, con i sedili Recaro dotati di pannelli in microfibra per il miglior contenimento del guidatore.