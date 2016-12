Il primo esemplare della nuova Opel Astra Sports Tourer è già uscito dallo stabilimento inglese di Ellesmere Port . La prima e forse la principale novità sta nel peso leggero della carrozzeria, perché 190 kg in meno rispetto al modello attuale sono un bel pieno di carburante in termini e di prestazioni e di efficienza consumi ed emissioni. La nuova wagon Opel è lunga più di 4,7 metri, ha tanta spaziosità interna e un bagagliaio al vertice del segmento C (fino a 1.630 litri), con la linea del tetto arcuata e sportiva, pur in unʼimmagine di robustezza e solidità.

Ma quel che rende la Astra Sports Tourer una leader di categoria sta negli elevati contenuti tecnici e tecnologici, gli stessi delle nuove Opel. Tanto per citare, i fari IntelliLux LED che sulle strade extra-urbane accendono in automatico gli abbaglianti, o alla telecamera che legge i segnali stradali in lontananza e li riproduce sul display di bordo. Ampia ed efficiente la gamma motori, benzina e diesel, con livelli di potenza che vanno da 95 a 200 CV. Opel sta viaggiando a gonfie vele in questʼinizio di 2016, con vendite in crescita del 15% in Europa nel primo bimestre e la nuova Astra già a 130 mila immatricolazioni in pochi mesi.