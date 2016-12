5 giugno 2015 Nuova Opel Astra, lʼultra-leggera Perde fino a due quintali di peso

Sono le prime immagini della nuova Opel Astra 5 porte. Un modello storico in casa Opel, giunto allʼ11° generazione, ma tutto nuovo rispetto alla serie precedente. Partendo dal classico foglio bianco, sono state disegnate linee più filanti e il frontale è impreziosito da fari IntelliLux a matrice di LED. Gli interni accolgono i sedili con funzione massaggio e i servizi OnStar per la connessione dellʼabitacolo. Esordio anche per il rinnovato sistema di infotainment IntelliLink R 4.0, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La grande novità della nuova Opel Astra sta però nella struttura ultra-leggera in cui è stata costruita, che riduce da 120 a 200 kg (secondo le versioni) il peso complessivo della vettura. Grazie ad acciai speciali, il peso della carrozzeria è stato ridotto da 357 a 280 kg. Una leggerezza che fa il paio con una generazione di motori super efficienti, per ridurre al minimo i costi di esercizio della best-seller tedesca. Il Cx aerodinamico di 0,30 ottimizza lʼefficienza, anche perché la nuova Astra è più bassa della precedente (1,46 metri), ed è anche più compatta, limita infatti la lunghezza della carrozzeria a 4,37 metri (5 cm meno). Il montante C è quello più innovativo dal punto di vista stilistico, prende le mosse dalla concept coupé Monza vista qualche anno fa.

Dentro si sta più comodi. Lo spazio tra le due file di sedili aumenta e i sedili hanno sedute soffici e confortevoli. Grazie al sistema IntelliLink, tutte le funzioni del proprio smartphone Apple o Android sono utilizzabili in macchina sul grande schermo touch da 8 pollici. Nel parco tecnologico della nuova Astra cʼè poi la telecamera anteriore Opel Eye, che permette di vedere a distanza segnali e oggetti poco o per nulla visibili a occhio nudo, così che a 80 km/h il guidatore può ravvisare la presenza di oggetti in strada con 30-40 metri di anticipo rispetto a chi usa i normali fari anabbaglianti. Tra le dotazioni cʼè anche la videocamera posteriore, che si attiva inserendo la retromarcia e accende anche il "Side Blind Spot Alert", che rileva gli ostacoli fuori dalla visuale del guidatore e presenti entro un raggio di tre metri su entrambi i lati e sul retro della vettura.