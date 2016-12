Nuova MINI John Cooper Works Cabrio

Il design mette in mostra le grandi prese d’aria per il raffreddamento, che rispetto alle altre MINI Cabrio occupano qui lo spazio delle luci di posizione e dei fendinebbia. I proiettori a LED con indicatori di direzione bianchi e le luci posteriori a LED sono di serie. I longheroni laterali sottoporta e la grembiulatura posteriore hanno uno styling specifico. Inedita è anche la capote in tessuto, per la prima volta ad azionamento elettrico: basta premere un pulsante e il soft-top si apre o chiude in 18 secondi, anche in movimento fino alla velocità di 30 km/h. Gli interni svelano un ambiente di classe, con una multimedialità estesa, e i 4 sedili separati sono confortevoli e hanno una superficie di seduta allungata. Cresce pure il volume del bagagliaio: 215 litri a capote chiusa e 160 a capote aperta.