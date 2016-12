Nuova Mercedes Classe A 45 AMG

Mercedes ha scelto luglio per avviare gli ordini della nuova Classe A, il suo modello più giovanile, che ha una clientela per due terzi di conquista, proviene cioè da altri marchi. Si tratta di un restyling della compatta tedesca, perché il new look di Mercedes Classe A terza generazione ‒ che risale a 4 anni fa ‒ è la ragione del suo successo. Al top di gamma cʼè la versione sportiva A 45 AMG, anche questa rinnovata, soprattutto dal lato prestazionale.