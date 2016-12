7 luglio 2015 Nuova Mazda MX-5, leggera e dinamica In arrivo la quarta generazione

Mazda rinnova la quarta generazione della roadster MX-5. Unʼauto icona la spider giapponese, che ha milioni di fan in tutto il mondo. Questi si accorgeranno di certo del new look del frontale e dei gruppi ottici ultra compatti con quattro fari a LED e luci di marcia diurne sempre a LED, ma tutto sommato la MX-5 resta fedele allʼimmagine collaudata che lʼha resa la spider più venduta di sempre al mondo.

I contenuti tecnici sono stati rivisti in funzione della leggerezza e della dinamicità. La nuova Mazda MX-5 conferma lʼarchitettura con motore anteriore centrale e trazione posteriore, ma rispetto al modello precedente è più leggera di circa 100 kg. La ripartizione dei pesi resta perfettamente simmetrica tra i due assali (50 e 50), ma il baricentro è stato ulteriormente abbassato per migliorarne la già proverbiale agilità. La capote in tela è ora più in sintonia con altri dettagli della carrozzeria, come i montanti e la testata del parabrezza, i gusci dei retrovisori esterni e i rollbar posti dietro i sedili. Lʼabitacolo è più silenzioso e ciò ha permesso agli ingegneri nipponici di montare nuovi altoparlanti allʼinterno dei poggiatesta, per creare un ambiente più consono allʼascolto musicale, spesso il lato debole delle decappottabili.