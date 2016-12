23 ottobre 2015 Nuova Lexus RX, design che seduce In Italia soltanto la versione RX Hybrid

È la Lexus più venduta di sempre. Dal 1998 a oggi il grande Suv RX ha conquistato 2,2 milioni di clienti nel mondo, in pratica una Lexus su quattro venduta è una RX. Il perché è semplice: il Suv top di gamma del brand ha saputo interpretare il concetto di lusso nel segmento in forme nuove e con le tecnologie più evolute, prima fra tutte la doppia alimentazione benzina/elettrica. Peraltro lʼunica motorizzazione disponibile per il mercato italiano.

La quarta generazione di Lexus RX non fa eccezione e basterebbe uno sguardo al look per capire quanto innovativo sia anche questo modello. Il design della carrozzeria non è mai stato tanto aggressivo e dinamico. Il frontale mette in mostra una "bocca” audace, col classico motivo a trapezio delle ultime Lexus. Le fiancate sono alte, robuste ed esprimono dinamicità assoluta. La coda ha uno spiccato taglio sportivo, soprattutto per la sinuosa estensione del terzo finestrino posteriore. I designer giapponesi parlano di "Seductive Strenght" a proposito dello stile di nuovo Lexus RX.