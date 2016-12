Nuova Lexus GS F, carica sportiva

La nuova Lexus GS F lascia da parte per una volta la doppia alimentazione benzina/elettrica per montare invece un motore 8 cilindri benzina aspirato di 5.0 litri di cilindrata. Il V8 sviluppa la potenza di 467 CV e una coppia massima di 526 Nm che permettono alla grande berlina di accelerare da 0 a 100 in appena 4,5 secondi. La velocità di punta tocca i 270 km orari. A trazione posteriore, la Lexus GS F dispone di un sofisticato cambio automatico a 8 rapporti. Una berlina compassata nel look ma "feroce" nei modi, che non a caso è stata testata al Nürburgring. E che dal punto di vista estetico acquista connotati più dinamici grazie alle prese dʼaria aggiuntive sulle fiancate, allʼalettone posteriore in fibra di carbonio e alle pinze freni grandi e ben in vista.