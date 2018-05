Nuova Lexus ES, la berlina super hi-tech

La linea slanciata e leggera non la farebbe sembrare 5 metri, eppure la nuova Lexus ES ‒ berlina di rango del brand ‒ è lunga tanto. Ha un abitacolo ancora più spazioso e ora super hi-tech, avrà la trazione anteriore , in controtendenza con le Lexus LC e LS a trazione posteriore, e si appoggia ovviamente allʼ alimentazione ibrida elettrica , marchio di fabbrica delle Lexus distribuite in Europa.

Linee dinamiche a parte, quel che si nota subito a colpo dʼocchio sono i gruppi ottici a LED dal design molto ricercato. I fari abbaglianti sono adattivi a due stadi e grazie ai 24 LED (su entrambi i lati) forniscono un’illuminazione impeccabile, merito del controllo separato di ogni singola fila di LED, così da non disturbare mai la marcia delle altre vetture presenti in carreggiata. La linea del tetto è inclinata verso il basso, come sulla coupé Lexus LC per intenderci, e ciò accentua la dinamicità dʼinsieme della berlina. Le versioni F Sport hanno un design della calandra differente dalle altre versioni, come la ES 300h che dominerà la scena europea. I cerchi in lega delle F Sport sono da 19 pollici, mentre sulle altre versioni da 17 e 18 pollici.