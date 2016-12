Nuova Kia Rio 5 porte al Mondial Auto

Frutto dellʼesperienza di design europea (il Centro Stile è in Germania), la nuova Kia Rio si presenta cresciuta nelle dimensioni ‒ la lunghezza è di 4,065 metri ‒ e con un design giovane e dinamico. Lʼabitabilità per 5 persone è al top di categoria, perché sfrutta la spaziosità della berlina 4 porte che però in Italia non viene importata. Da primato nel segmento B anche il bagagliaio da 325 litri. Aumentano anche le tecnologie di bordo, basti pensare allʼintegrazione dei sistemi operativi Android e Apple per interfacciare i propri smartphone nellʼabitacolo. Nella gamma motori restano i due 1.4 benzina e diesel, ma la novità è il 3 cilindri turbo benzina declinato nei due livelli di potenza di 100 e 120 CV. Il pacchetto di sicurezza include la frenata dʼemergenza automatica, dotazione che appare per la prima volta su unʼauto di questa categoria.