Nuova Ford S-Max, ora anche 4x4

09:00 - Un rinnovamento che più radicale non si può. E non per il design, che resta abbastanza vicino al modello dʼesordio, ma perché nuovo Ford S-Max diventa un compiuto crossover, un veicolo più maturo, che per la prima volta sarà disponibile anche a trazione 4x4. Le dotazioni di sicurezza sono da prima della classe, col nuovo limitatore intelligente di velocità che sa riconoscere la segnaletica stradale e in base a questo frena la vettura, evitando pericoli e… multe salate.

Il frontale basso e più aerodinamico di S-Max accoglie ora fari full Led adattivi con funzione anti-abbagliamento, che riconoscono la presenza di altre auto e modificano il fascio di luce. Le carreggiate sono più ampie e il posteriore ha una figura più maestosa e accoglie il diffusore inferiore e i doppi terminali di scarico. Un sensore permette di aprire il portellone passando il piede sotto il bagagliaio e con la chiave in tasca. La configurazione degli interni resta quella spaziosa di un monovolume 7 posti, con tante possibili soluzioni per il trasporto di persone e oggetti. I sedili sono tutti regolabili singolarmente e abbattibili, quelli anteriori sono riscaldabili e a richiesta offrono la funzione massaggio grazie a 11 cuscini pneumatici che si gonfiano in sequenza. La plancia riprende i concetti dell’ammiraglia Mondeo con touch screen dotato di tecnologia Sync.

Quanto a sicurezza, la nuova Ford S-Max dispone del limitatore intelligente di velocità, che persino in caso di eccesso di velocità agisce sulla frenata riducendo gradualmente la potenza del motore e l’erogazione del carburante. In discesa, se lʼauto va troppo forte, il sistema allerta il guidatore con un avviso acustico e visivo. Nella dotazione standard anche la telecamera anteriore che consente di uscire dai parcheggi in tutta sicurezza e il servosterzo adattivo che modifica elettronicamente la risposta in funzione della velocità. La nuova S-Max arriverà a listino in estate, nella gamma debuttano due nuovi motori: il possente 2.0 TDCi da 210 CV a gasolio e il 1.5 EcoBoost benzina da 160 CV. Le altre motorizzazioni sono il 2.0 EcoBoost benzina da 240 CV e i tre 2.0 TDCi da 120, 150 e 180 CV.

