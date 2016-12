Nuova CTS-V, la Cadillac dei record

09:00 - Il meglio di Cadillac. Così i manager del celebre brand di lusso di General Motors definiscono la nuova CTS-V, tra le indiscusse reginette del Salone di Detroit che apre oggi le porte al pubblico. In effetti la nuova Cadillac CTS-V è lʼauto più potente mai realizzata nei 112 anni di storia del marchio. Il suo motore 8 cilindri di 6,2 litri di cilindrata sviluppa la straripante potenza di 649 CV e una coppia massima di 855 Nm. Una vera supercar, camuffata sotto le spoglie di una berlina classica a tre volumi.

La terza generazione di Cadillac CTS scopre così a Detroit la sua versione top di gamma, capace di raggiungere i 320 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 in meno di 4 secondi! Il motore V8 turbo è di nuova concezione e si avvale delle moderne funzioni Launch Control e Performance Algorithm Shifting per ottimizzare le prestazioni. Come da tradizione Usa, il cambio è automatico (8 rapporti), ma ha comandi al volante per una guida più sportiva. Le sospensioni Magnetic Ride Control sono coadiuvate da un impianto frenante Brembo, mentre gli pneumatici sono Michelin Pilot Super Sport con mescola a tre componenti per un’aderenza eccezionale. Lʼabitacolo propone interni di grande qualità, con sedili anteriori Recaro riscaldabili e ventilati, rivestimenti in microfibra scamosciata, finiture in fibra di carbonio opaco. La Cadillac CTS-V debutterà su strada nei prossimi mesi, ma negli States. Per vederla in Europa occorrerà attendere il 2016.