Nuova A1 Sportback, la baby Audi è tornata

Una scrollata di spalle per dimenticare lʼarresto del suo numero uno Stadler e Audi già guarda avanti con i suoi prossimi modelli. Cʼè il grande Suv premium Q8 in rampa di lancio questʼestate e in autunno arriverà la seconda generazione dellʼA1 Sportback , il modello dʼaccesso alla gamma dei quattro anelli che debuttò nel 2010.

Profondamente cambiata nel look e con un abitacolo ora totalmente connesso al web, nuova Audi A1 Sportback si presenta con un design più fresco e moderno. La lunghezza sale a 4,03 metri e le carreggiate restano ampie (larghezza di 1,74 metri), per un ampliamento enorme del vano bagagli, i cui 335 litri di capacità risultano di 65 litri superiore al precedente modello. È stata anche abbassata la soglia di carico (67 cm), per esaltare la versatilità della piccola 5 porte tedesca. Quanto al look, si scorgono la griglia ribassata rispetto a prima e le luci diurne a LED, le muscolose prese dʼaria laterali e un disegno più imponente della coda. Dieci i colori di carrozzeria e varie soluzioni bicolore, col tetto a contrasto.