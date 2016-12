Vacanze Sicure, quante macchie!

Non chiamatela pigrizia, e men che mai valgono giustificazioni del tipo "non cʼè tempo…”, "gli ultimi preparativi sono sempre tanti…", e litanie del genere. Prima di mettersi in viaggio occorre fare un check-up della propria vettura , perché lʼestate arriva con date certe (sono sempre quelle!) e quindi ci si può organizzare per affrontare un viaggio in macchina nelle migliori condizioni di sicurezza. Senza arrivare al 10% e oltre degli automobilisti che ‒ in Campania e Molise ‒ viaggiano con gomme lisce .

I dati sono quelli della campagna Vacanze Sicure e sono decisamente allarmanti. In tutta Italia è del 5,63% la percentuale di auto in circolazione con pneumatici completamente lisci. Un anno fa la percentuale era del 3,03%, quasi la metà, e ciò rappresenta una preoccupante inversione di tendenza. A questo si aggiunge il 3,83% di pneumatici danneggiati sui fianchi, altro potenziale pericolo per la sicurezza, mentre davvero incosciente è il dato secondo cui più del 50% degli automobilisti viaggia con pneumatici sottogonfiati. E qui basterebbe davvero poco per mettersi in regola. Pessima abitudine anche quella di mantenere le gomme invernali in estate, lo fa il 17% degli automobilisti, con aggiunta di costi in termini di consumi maggiori, usura ingiustificata delle coperture invernali e inferiore resa prestazionale degli pneumatici con le temperature alte. Insomma i risultati dellʼ11° edizione della campagna Vacanze Sicura sono desolanti!