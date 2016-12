Usato Smile, arriva la garanzia Bosch

09:00 - Il mercato delle auto usate non conosce crisi. Anzi, più calano le immatricolazioni di veicoli nuovi e più aumentano coloro che si rivolgono alle auto di seconda mano. Lo scorso anno in Italia sono state circa 4 milioni le autovetture passate di proprietà, 2,5 milioni quelle vendute da concessionari e 1,5 milioni da privati a privati. Proprio questʼultimo è lʼanello debole della certificazione di qualità, perché le prime si avvalgono spesso di programmi certificati dalle stesse Case madri (come Mercedes FirstHand per intenderci), e così Bosch ha deciso di lanciare un servizio a garanzia dei passaggi di proprietà tra privati.

Il nuovo servizio si chiama “Usato Smile” e si avvale di 700 officine Bosch Car Service sparse in tutta Italia. Grazie a questo, il privato che intende acquistare un veicolo usato e non ha le dovute competenze può rivolgersi a unʼofficina Bosch e, al prezzo di 119,90 euro, questa verifica le reali condizioni dellʼauto e la sua situazione amministrativa (bollo pagato, copertura assicurativa, fermo o ipoteca che gravasse sul veicolo, ecc.). Nella fase di lancio di “Usato Smile”, il prezzo del servizio è di 59,90 euro. La procedura prevede oltre 200 controlli, meccanici e amministrativi, e si conclude sempre con una prova su strada. Per il responsabile Automotive Aftermarket Sud Europa di Bosch, Alberto Bernini, “il servizio garantisce a chi compra unʼauto usata un attestato chiaro, affidabile e imparziale delle condizioni effettive del veicolo, con la stima dei costi da affrontare per le eventuali riparazioni”. Per maggiori informazioni cʼè il sito www.usatosmile.it.