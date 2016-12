Unione Europea, aumentano le vittime della strada

I dati sono stati diffusi dalla 10° edizione del Road Safety Performance Index Report, cui partecipa lʼAci per lʼItalia. Nel nostro Paese le vittime sono aumentate anche di più, 1,4%, per 3.430 persone che lo scorso anno hanno perso la vita su strada, 49 in più del 2014. In Italia muoiono ogni giorno 10 persone in incidenti stradali, e la cosa prende la bocca dello stomaco a pensarci. Il Report ha indotto il Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti a formalizzare tre rapidi interventi per invertire la tendenza: aumentare i controlli sulle violazioni del Codice della Strada; investire di più in infrastrutture; incidere di più nella lotta a velocità e uso di alcol. Questʼultimo è causa diretta e indiretta del 25% dei decessi. Altrimenti lʼobiettivo di ridurre del 50% la mortalità stradale entro il 2020 non sarà raggiunto.