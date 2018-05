Una Smart elettrica per il Comune di Roma

Il feeling tra Roma e le Smart è consolidato da due decenni di passione reciproca. Non si vedono più Smart in circolazione, tra tutte le città del mondo, quante a Roma, e qui Mercedes-Benz ha il suo quartier generale italiano. Per rafforzare il legame, il nuovo presidente di Mercedes-Benz Italia Marcel Guerry ha consegnato alla sindaca di Roma Virginia Raggi una Smart 100% elettrica per il Comune di Roma.