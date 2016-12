31 agosto 2016 09:30 Sorprese dʼestate: il wi-fi in autostrada Navigazione gratis senza tetti di traffico

È una delle sorprese più gradite dellʼestate italiana 2016: il wi-fi gratuito nelle aree di servizio in autostrada. Lʼavranno sperimentato milioni di viaggiatori lungo la rete da Milano e Trieste fino a Reggio Calabria, ma non ancora tutte le stazioni di servizio ce lʼhanno, anche se entro fine anno Autostrade per lʼItalia parla di 350 aree con il wi-fi. Un servizio essenziale per lʼinnovazione del Paese.

Sì perché il wi-fi non serve soltanto ai ragazzini per giocare gratis nelle soste in autostrada, ma ha una sua utilità indiscussa. Per chi viaggia e vuole avere informazioni dettagliate sul traffico, il tempo, i prezzi di carburante lungo la rete, ma anche per esigenze di pubblica utilità, come lʼaccesso a Internet in questi giorni del post-terremoto nel Centro Italia, con la comunicazione così incisiva nellʼorganizzare i soccorsi e le mille problematiche sorte. Ma come si accede al wi-fi in autostrada? Basta selezionare dal proprio smartphone la rete “Autostrade per lʼItalia Free Wi-Fi” e avviare il browser. Scaricando poi la App gratuita “My Way”, si accede a una serie di informazioni utili per il viaggio, incluse quelle sulla presenza dei tutor.