Smart Roads, anche lʼItalia in corsa

Si chiamano “Smart Roads” e sono le strade cablate e connesse dove saranno possibili i test sui veicoli a guida autonoma . Quelle senza guidatore, per intenderci, o dove almeno in alcuni momenti sarà possibile cedere la gestione del volante al pilota automatico. Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha autorizzato i costruttori auto a svolgere questi test sulle strade pubbliche italiane, come del resto già accade in Usa, Germania e altri Paesi europei.

Il via alla sperimentazione è stato confermato da Mario Nobile, capo della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del ministero, nel corso della conferenza organizzata da Anas in collaborazione con la World Road Association. La sperimentazione coinvolge non soltanto le aziende del settore auto, ma anche enti di ricerca e università, che prima di mettersi in strada dovranno comunque chiedere lʼautorizzazione per i test ai gestori delle strade, per poterli effettuare in tutta sicurezza, sia in autostrada che in strade urbane. Nella prima fase, i test saranno ammessi soltanto con veicoli che, comunque, abbiano a bordo un pilota in grado dʼintervenire in caso di emergenza.