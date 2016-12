Roma Motor Show, bambini protagonisti

Un evento classico, un poʼ agée forse, e per questo sceglie la strada dellʼheritage, peraltro in voga in questi ultimi anni. La 60° edizione del Roma Motor Show accoglie infatti una nutrita presenza di auto d'epoca appartenenti al Registro del Club ACI Storico, che potranno essere ammirate nella suggestiva mostra “C'era una volta al Pincio”. Tra le iniziative della due giorni romana, merita una menzione speciale il test-drive pensato per i bambini dai 6 ai 10 anni, che potranno così essere "iniziati" ai temi della sicurezza stradale. Il format originale si deve allʼACI, partner del Roma Motor Show, che nei più piccoli vede i migliori ambasciatori dellʼimpegno sociale e della responsabilità. I bambini dai 6 ai 10 anni potranno provare lʼemozione della guida di un kart elettrico, su un circuito appositamente realizzato per loro e in condizioni di massima sicurezza con la guida di esperti istruttori.