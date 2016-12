Renault-Nissan forniscono 200 veicoli elettrici

Per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sullʼimportanza della conferenza, Renault Italia e l'Ambasciata di Francia in Italia hanno organizzato il 19 ottobre scorso una tavola rotonda per diffondere i temi ambientali al centro del summit COP21. Aperto dallʼAmbasciatrice francese in Italia, Catherine Colonna, il convegno "Capire per agire" ha voluto promuovere una coscienza comune sui temi che saranno in discussione a Parigi, primo passo per agire in modo responsabile a salvaguardia del pianeta. Ambiziosi gli obiettivi del vertice: limitare a due gradi centigradi il surriscaldamento del pianeta e ridurre del 40% le emissioni di gas che causano lʼeffetto serra entro il 2030.