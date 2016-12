Rc Auto, l'assicurazione diventa digitale: basterà una mail

15:04 - Il nuovo Ddl sulle liberalizzazioni, in fase di approvazione, rivoluzionerà il mondo delle assicurazioni, che saranno dominate da sconti per gli utenti e un regime di concorrenza. L'unica novità sicura del decreto entrerà in vigore già ad aprile e sarà l'eliminazione del tagliando cartaceo da esporre sul parabrezza. Il sistema Targa System si occuperà di effettuare i controlli sull'RC Auto virtuale. Basterà dotarsi di un indirizzo di posta elettronica.

Targa System - La targa dell'auto funzionerà come una carta di identità del veicolo, grazie ai dati che vengono incrociati tra i database delle forze dell'Ordine, dei ministeri e delle Agenzie delle Entrate. Per ora il Targa System funziona solo su interrogazione da parte di un pubblico ufficiale, ma stanno studiando il modo per rendere tutti i sistemi già utilizzati come autovelox, tutor e controlli per le Ztl, strumenti di un unico grande fratello che monitorerà automaticamente tutte le automobili in circolazione.



Sanzioni - Il Targa System farà i controlli e segnalerà i risultati ai terminali di Polizia. Le sanzioni saranno pesanti: 841 euro e sequestro del veicolo in caso di assicurazione scaduta, sospensione della patente e confisca del veicolo in caso di assicurazione falsa o contraffata, 168 euro in caso di mancata revisione.



Sconti e concorrenza - Già da tempo esistono alcuni fattori di sconto sui costi dell'assicurazione, come il possesso di una scatola nera e dell'antifurto satellitare. Con il nuovo decreto un ulteriore sconto sarà applicabile grazie al cosiddetto ''alcol stop': un dispositivo che impedirà l'avviamento dell'auto in caso di ebbrezza. A riguardo, già oggi è possibile richiedere dalla polizza lo storno della quota di rischio per la guida in stato di ebbrezza. Uno sconto rivoluzionario riguarda la possibilità di pagare meno la polizza in caso si faccia riparare l'auto incidentata in officine convenzionate. Allo stesso modo le assicurazioni dovranno garantire riduzioni a chi vorrà affidare loro tutte le pratiche relative ai soccorsi e alle cure mediche in caso di danni alla persona.



Obblighi per le assicurazioni - Non sarà più permesso applicare tariffe di favore ai clienti affezionati, a riguardo l'Autorità di controllo monitorerà le agenzie, così come le tariffe dei siti on line, che spesso sono ''figli'' delle stesse aziende assicurative. L' Ivass, l'Istituto di vigilanza delle assicurazioni, ha avviato un' indagine sulla pratica di offire a chi acquista un auto nuova una polizza in omaggio, in seguito alla quale, alla scadenza del periodo gratuito, l'assicurato potrebbe perdere i benefici della classe di merito acquisita in precedenza.



Danni alla persona - Ora i risarcimenti per i danni alla persona in caso di incidente vengono decisi di volta in volta dai periti o dalla magistratura in base a criteri di valutazione individuale. Verranno stilate delle tabelle dettagliate che non richiederanno alcuna interpretazione.



Reazioni - Infuriati i carrozzieri di Confartigianato, che proclamano lo stato di mobilitazione contro la riforma, perché non ci stanno a subire l’ennesimo tentativo di consegnare il mercato delle riparazioni auto nelle mani delle assicurazioni, in nome di una presunta liberalizzazione. «Ci chiediamo a quale liberalizzazione stiano pensando – afferma Antonio Malpeli presidente dei carrozzieri di Confartigianato Emilia Romagna – qui non si vuole ampliare l’offerta, ma mettere fuori gioco le carrozzerie che non vogliono firmare convenzioni con le assicurazioni. Inoltre, si crea un grave e palese conflitto d’interesse per le assicurazioni che, per legge, sono obbligate a risarcire il danno e non a occuparsi direttamente della riparazione».