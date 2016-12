3 ottobre 2015 RC Auto, i virtuosi pagano la metà Il contrassegno sparisce dai parabrezza

Se il Senato litiga sulla riforma costituzionale che ne rivede ruolo e funzioni, la Camera dei Deputati si sta occupando in questi giorni di situazioni più concrete alla nostra quotidianità. È il caso delle nuove norme sullʼRC Auto, lʼassicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli automobilisti. La Camera ha approvato lʼemendamento 6-bis al disegno di legge sulla Concorrenza, che prevede fra lʼaltro sconti sulle polizze a chi non causa incidenti per 5 anni. Senza differenze tra Nord e Sud.

Per beneficiare degli sconti, pagando lʼRC Auto anche la metà della media italiana (450 euro secondo lʼIvass nel 2015), lʼautomobilista deve però accettare di installare una "scatola nera" a bordo del proprio veicolo. Scatola che registra dati come la velocità, lʼaccelerazione, gli interventi di frenata. Per i deputati del PD che hanno presentato lʼemendamento, Fregolent e Impegno, si tratta di premiare con tariffe più basse gli automobilisti virtuosi. Indipendentemente dalle regioni in cui risiedono, e proprio questʼaspetto è forse quello più duro da digerire dalle compagnie di assicurazione, che saranno obbligate a rispettare la norma dopo il passaggio al Senato (non sono previsti emendamenti).

La provincia italiana con le polizze RC Auto più alte è Napoli, il premio annuo costa in media 727 euro. A seguire cʼè Prato (642 euro) e Caserta (627 euro), ma nella top ten ci sono anche altre due province toscane (Massa e Pistoia), tre calabresi (Crotone, Vibo Valentia e Reggio di Calabria) e due pugliesi (Brindisi e Taranto). Con 300 euro circa, Aosta è la provincia dove si paga mediamente in meno. Per il Codacons tariffe comunque troppo care, visto che in Europa la media si aggira sui 250 euro.