RC Auto, cambiare conviene!

Nel 2014 gli italiani hanno speso 150 miliardi di euro per acquistare le polizze assicurative auto . Un giro dʼaffari che fa sospirare le compagnie assicurative, che parlano di "crisi finita". Il beneficio coinvolge anche gli automobilisti, che avrebbero risparmiato in media lʼ8% sui premi annuali rispetto al 2013. Ma cʼè un dato che fa riflettere: coloro che hanno cambiato compagnia assicurativa hanno risparmiato il 22%, in media, sulla polizza RC Auto dellʼanno precedente . Contro il 5% di risparmio di chi ha invece confermato lʼassicuratore dellʼanno prima.

Insomma cambiare conviene, eppure soltanto un italiano su 6 lʼha fatto nel 2014, nonostante il libero mercato e le procedure più facili per passare da unʼassicurazione allʼaltra (non serve più la disdetta). Gli italiani non sembra siano spronati a cercare le polizze più convenienti e la ragione cʼè ed un problema di fiducia, che coinvolge tanto gli automobilisti quanto le grandi compagnie di assicurazione. Nel senso che le frodi in Italia sono allʼordine del giorno: false assicurazioni, tagliandi finti in circolazione, agenti non iscritti a nessun albo che raccolgono premi soltanto per sé stessi, truffando automobilisti fin troppo ingenui. Un ginepraio, che potrebbe risolversi soltanto con lʼaggiornamento dei sistemi informatici per sfruttare al meglio le banche dati disponibili.