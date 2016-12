Pneumatici invernali, giungla di prezzi

09:30 - Si avvicina il 15 novembre, data entro la quale in molte regioni italiane (tutte quelle del Nord e della dorsale appenninica) scatta lʼobbligo del passaggio agli pneumatici invernali. Ma il montaggio delle gomme M+S o M+S con accanto il fiocco di neve ha costi diversi da città a città. Secondo unʼindagine di Quattroruote, pubblicata sul numero di novembre, il solo montaggio delle 4 gomme invernali costa 38,20 euro in media a Torino e 58,70 euro a Milano.

Più care del capoluogo piemontese anche Bologna (43 euro) e Roma (46,80 euro), ma la capitale è con Milano la città più cara se si desidera acquistare anche i cerchioni nuovi: 339 euro a Roma e 375 a Milano. Lʼindagine del mensile auto più famoso dʼItalia è stata condotta con la tecnica del “mistery shopping”, con visite cioè segrete dei giornalisti presso 10 importanti gommisti di ciascuna città visitata. Le sorprese non mancano: ad esempio il rimessaggio, ovvero la tenuta nelle gomme estive sostituite presso il magazzino del gommista, va da un prezzo di 50 euro chiesto a Roma ai 5 euro di Torino. Ma è risaputo che molti gommisti offrono gratis il servizio come premio fedeltà per la clientela.